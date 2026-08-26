Düzce\'de Grup Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı, Hacıazizler, Yeniyurt ve Altunköy köylerini birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından heyelan meydana gelen bölgede gerçekleştirilen stabilizasyon çalışmalarının ardından asfalt serme işlemleri de tamamlandı. Yapılan çalışmalarla grup yolunda ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması sağlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle heyelan ve yol güvenliği açısından risk oluşturan bölgelerde gerekli müdahaleler gerçekleştirilerek vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması amaçlanıyor.