Düzce\'de Heyelan Bölgesinde Stabilizasyon Çalışmaları

Düzce İl Özel İdaresi, Çamlısu Köyü'ndeki heyelan bölgesinde taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarıyla stabilizasyon sağlıyor.

Düzce aşırı yağışlar heyelanlara neden oldu. Merkez ilçeye bağlı Çamlısu Köyü'nde meydana gelen heyelan bölgesinde, güvenliğin sağlanması ve yaşanabilecek risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda taş tahkimatı ve dolgu uygulamaları yapılarak bölgenin stabilizasyonu sağlanıyor. Yapılan çalışmaların köy sakinlerinin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışmalar kapsamında heyelan alanının güçlendirilmesi ve toprağın kaymasını önleyecek yapıların inşa edilmesi hedefleniyor. - DÜZCE