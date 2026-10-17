Düzce'de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun yağışın yol açtığı sorunları gideriyor - Son Dakika
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Düzce'de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun yağışın yol açtığı sorunları gideriyor

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Düzce\'de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun yağışın yol açtığı sorunları gideriyor
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Düzce'de yoğun yağışların yol açtığı sorunlara karşı İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı; köy yollarında ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Düzce'de etkisini sürdüren yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahadaki çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve yağış kaynaklı sorunlara müdahale etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı gerekli müdahaleler gerçekleştirilirken, köy yollarında ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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