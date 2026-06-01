Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çevre temizliği sağlanırken, daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik faaliyetleriyle yeşil alanlarda biriken atıklar toplanıyor, çevre düzeni korunuyor ve ortak kullanım alanları vatandaşların hizmetine temiz bir şekilde sunuluyor.

Düzce Belediyesi yetkilileri, çevre temizliğinin korunmasında vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Kirletmek kolay, temizlemek emek ister. Park, bahçe ve yeşil alanlarımızda temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Lütfen çöplerimizi yere değil, çöp kutularına bırakalım. Bu şehir hepimizin" notunu paylaştı. - DÜZCE