Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı - Son Dakika
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Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı

Düzce\'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı
06.07.2026 10:17
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Kaynaşlı'da kahverengi kokarca zararlısına karşı yeni Samuray arıları doğaya salındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele dahilinde yeni samuray arıları doğaya salındı.

Bitkisel üretimde önemli verim kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları Kaynaşlı ilçesinde hız kesmeden devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda temin edilen yeni Samuray arıları (Trissolcus japonicus), belirlenen farklı noktalarda doğaya salındı.

Daha önce Kaynaşlı'da belirlenen alanlarda gerçekleştirilen Samuray arısı salımlarının ardından yeni temin edilen arıların da doğaya bırakılmasıyla biyolojik mücadele uygulama alanları genişletildi. Böylece zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde doğal mücadele kapasitesi artırılarak salım yapılan lokasyon sayısı yükseltildi.

Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen Samuray arısı, kimyasal ilaç kullanımını azaltan, çevreye, insan sağlığına ve faydalı canlılara zarar vermeyen etkili bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde zararlı popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kaynaşlı, Sağlık, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarcaya Karşı Salındı - Son Dakika
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