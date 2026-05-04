Düzce\'de şehrin kalbinde 3 park birbirine bağlanıyor

04.05.2026 08:37  Güncelleme: 08:57
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu mesaisinde şehirde yapımı süren iki önemli projeyi yerinde inceledi.

Başkan Özlü, Millet Bahçesi 2 ile aynı alanda eş zamanlı olarak devam eden Anıt Eser Projesi hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Faruk Özlü, taahhüt ettiği 100 projeyi sahada yakından takip ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, yetkililerden düzenli olarak bilgi alarak projelerin planlandığı şekilde ilerlemesine önem veriyor. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları titizlikle izleyen Başkan Özlü, bu hafta sonu Millet Bahçesi 2 ve Anıt Eser projelerini yerinde inceledi.

3 park birbirine bağlanacak

Başkan Özlü, Millet Bahçesi 2 projesinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği belirtilirken, bu proje tamamlandığında şehirdeki üç büyük parkın birbirine bağlanacağı açıklandı. Daha önce 2021 yılında hizmete açılan Millet Bahçesi ile yeni yapılan Millet Bahçesi 2, oluşturulacak "yeşil yol" sayesinde birleşecek. Ayrıca Millet Bahçesi 2'nin hemen yanında bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı da bu bütünleşmeye dahil edilecek. Böylece şehir merkezinde geniş bir yeşil alan oluşturulmuş olacak. Millet Bahçesi 2 içerisinde Anıt Eser, Millet Kıraathanesi, afet toplanma alanı, spor alanları, yürüyüş yolları, geniş yeşil alanlar ve etkinlik sahnesi yer alacak. Başkan Özlü, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ve Düzce'deki yeşil alan miktarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Anıt Eser'de bodrum kat imalatları sürüyor

Faruk Özlü, Anıt Eser projesinde bodrum kat imalatlarının sürdüğünün bilgisini paylaştı. Proje tamamlandığında Düzce'ye özel bir yapı kazandırılacağını açıklayan Başkan Özlü binanın ahşap ve taş ağırlıklı bir mimariye sahip olacağını kaydetti. Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek taşlarla inşa edilecek Anıt Eser, toplam 5 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak yapının önüne Konuralp Gazi'nin mermer anıtı yerleştirilecek.

Anıt Eser için resmi temel atma töreninin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

