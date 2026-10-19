Düzce\'de tüm okullarda saat 11.30\'da eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelindeki tüm okullarda, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce'de Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, il genelindeki tüm okullarda saat 11: 30'da eş zamanlı tahliye tatbikatları düzenlendi. Tatbikatların ardından öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimleri verildi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Sivil Savunma Biriminin iş birliğinde yapıldı. Çalışmalarda okul acil durum ekipleri, MEB AKUB üyeleri, iş güvenliği uzmanları ve sivil savunma kulübü öğretmenleri görev aldı. Tatbikatlarda öğrenciler, acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. Acil çıkış yollarının kullanılması, okul binalarının güvenli şekilde boşaltılması ve belirlenen toplanma alanlarına ulaşılması konularında çalışmalar gerçekleştirildi. Tahliye uygulamalarının ardından düzenlenen eğitimlerde ise afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatıldı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin afet bilincinin artırılması, okulların acil durumlara hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi ve afetlerde güvenli tahliye süreçlerinin geliştirilmesi hedeflendi.