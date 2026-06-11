Düzce\'de Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de merkeze bağlı Duraklar köyünde, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla başlatılan sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerdeki ulaşım ağlarını iyileştirmeye yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, yolların sathi kaplamaya hazır hale getirilmesi için zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgedeki ulaşım standardını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşımı güçlendirmeye yönelik yatırımların planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Yol yapım ve iyileştirme faaliyetlerinin, vatandaşların daha güvenli şartlarda seyahat edebilmesi amacıyla il genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - DÜZCE