Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti.

1999 depremlerinden büyük dersler çıkaran Düzce'de, 2022 yılındaki depremde binaların yıkılmasına bağlı can kaybı yaşanmazken, ağır hasarlı yapılar hızla yıkıldı ve yerlerine depreme dayanıklı yapılar inşa edildi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, depremin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2022'deki sarsıntının kentteki yapıların dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

"Düzce için dayanıklılık testi gibiydi"

Milletvekili Ercan Öztürk, depremin yaşandığı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptığını hatırlattı. Depremin büyüklüğüne rağmen kentte çok şiddetli hissedildiğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin meydana geldiği dönemde ben de Aile ve Sosyal İl Müdürü olarak görev yapıyordum, biliyorsunuz. 5,9 büyüklüğündeki deprem, belki büyüklük olarak daha düşük gibi görünse de merkez üssünün yakın olması nedeniyle çok şiddetli hissedilmişti. O depremde yaklaşık 600 bağımsız bölüm yıkılmak durumunda kaldı. Ancak binalar görevini yaptı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Aslında o deprem, Düzce için bir dayanıklılık testi gibiydi. 1999 depreminden ders çıkararak yapılarımızı deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa etmemizin karşılığını o gün görmüş olduk."

"20'den fazla camimizi yeniden yaptık"

Depremde can kaybı yaşanmamasına rağmen ciddi maddi hasarların meydana geldiğine dikkat çeken Öztürk, "Çok şükür can kaybı olmadı ancak ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Biliyorsunuz, sadece 20'den fazla camimizi yeniden yapmak durumunda kaldık. Tabii hemen ardından 6 Şubat depremleri yaşandı. Ülkemizin büyük bir bölümü etkilendi, çok sayıda can kaybımız oldu. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

"Devletimiz vatandaşının yanındaydı"

Depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, zarar gören ev eşyalarına kadar destek sağlandığını belirterek, "Dediğim gibi, deprem 5,9 büyüklüğündeydi ancak hissedilen şiddet çok daha fazlaydı. Evlerde eşya kalmadı. Fakat devletimiz, Allah razı olsun, vatandaşımızın yanındaydı. Kırılan bardaklara, zarar gören ev eşyalarına kadar vatandaşlarımızın zararları karşılandı. Bizim için depremin hafızalarımızda her zaman ayrı bir yeri var. Çünkü biz iki büyük deprem yaşamış, yakınlarını ve sevdiklerini kaybetmiş bir iliz. Dolayısıyla 23 Kasım depremi, bizlere bu coğrafyada deprem gerçeğiyle yaşamamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

"Depreme hazır bir Düzce'de yaşıyoruz"

Düzce'nin yapı stoku ve arama kurtarma ekipleriyle depreme karşı hazırlıklı olduğunu dile getiren Milletvekili Öztürk, "Şu anda Düzce her anlamda depreme hazır. Arama kurtarma ekiplerimizle, depreme dayanıklı yapılarımızla hazırlıklı bir şehirde yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen programda da arama kurtarma ekiplerimizi sizlerle birlikte gezip gördük. Çok şükür, bugün depreme hazır bir Düzce2de yaşıyoruz" şeklinde konuştu.