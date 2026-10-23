Düzce Gölyaka'da toprak kaymaları İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Gölyaka'da toprak kaymaları İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gölyaka\'da toprak kaymaları İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gölyaka'da yoğun yağışların ardından Saçmalıpınar köyündeki Karamahmut ve Şimşirtepe mahallelerinde toprak kaymaları meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yollar güvenli hale getirilirken, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarına ekipler müdahale ederek yol güvenliğini sağladı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünün Karamahmut ve Şimşirtepe mahallelerinde meydana gelen toprak kaymalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Ulaşım güvenliğini tehdit eden toprak kaymalarının ardından bölgede gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek yolların güvenli şekilde kullanılabilmesi sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiGölyakaGüncelDüzceYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:49:36. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'da toprak kaymaları İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei