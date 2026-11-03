Düzce İl Özel İdaresi Çilimli\'de toprak kayması alanında zemin stabilizasyonu sağladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede oluşan toprak kaymasının ardından harekete geçen ekipler, yol ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla kayma yaşanan alanda zemin stabilizasyonu sağlanarak bölge güvenli hale getirildi.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal bölgelerde meydana gelen olumsuzluklara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.