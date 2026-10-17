Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Kaynaşlı\'nın Tavak Köyü\'nde tıkanan menfezleri temizledi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yoğun yağışlar nedeniyle sürüklenen rusubatın menfez girişlerini tıkaması üzerine ekipler çalışma başlattı. Tıkanıklıkların giderilmesiyle su akışının önündeki engeller kaldırıldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından köylerde oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yağışlarla birlikte sürüklenen rusubat, menfez girişlerinde tıkanıklığa neden oldu.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında menfez girişlerini kapatan malzemeler temizlenerek tıkanıklıklar giderildi.

Ekiplerin, yoğun yağışların ulaşım ve altyapı üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.