Düzce İl Özel İdaresi, Güven köyüne 8 bin 100 metre içme suyu hattı döşedi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Güven köyünde içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında toplam 8 bin 100 metre içme suyu hattı döşenirken, 50 metreküp kapasiteli yeni su deposu inşa edildi.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Güven köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında çeşitli ebatlarda boru kullanılarak toplam 8 bin 100 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. Köye ayrıca 50 metreküp kapasiteli betonarme içme suyu deposu kazandırılırken, mevcut içme suyu depolarından birinin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 44 beton kolektör odası ile 36 yer üstü yangın hidrantı yapıldı. Kesme ve tahliye vanalarının montajları da tamamlandı.