Düzce İl Özel İdaresi, Sancakdere köyünde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Sancakdere köyünde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Sancakdere köyünde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde bozulan yol kesimlerinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması, köy yollarındaki bakımın program doğrultusunda sürmesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde bozulan yol kesimlerinde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarının bakım ve onarımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Yolun bozulan bölümlerinde yapılan çalışmalarla sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor. İl Özel İdaresi tarafından köy yollarındaki bakım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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