Ata tohumları Düzce\'nin bereketli toprakları hayat buluyor

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarım Akademisi, 2026 yılının ilk yarısında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Ata tohumu yetiştiriciliğinde iddialı olan ekipler, Düzce'nin bereketli topraklarında yetiştirilen 50 bin adet ata tohumunun hem sürekliliğini sağlıyor hem de yetiştirilen fideleri Düzcelilere ücretsiz şekilde ulaştırıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından tarım uygulamalarını sistematik ve düzenli bir hale dönüştürmek amacıyla kurulan Tarım Akademisi 2026 yılının ilk yarısını dolu dolu geçirdi. Mergiç mahallesinde bulunan 121 dönüm arazi üzerinde Düzcelilere hizmet veren Akademi, eğitimden uygulamaya, staj imkanlarından ata tohumu yetiştiriciliğine kadar tarım uygulamalarında yeni bir dönemin en güçlü temsilcisi misyonunu taşıyor.

Peyzaj bitkileri öz kaynaklar ile yetiştiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin ortak kullanım alanlarında kullanılan peyzaj bitkilerini yetiştiren Tarım Akademisi, 2026 yılının ilk 6 ayında 10 bin adet peyzaj bitkisinin çelikleme işlemini yaparak toprakla buluşmaya hazır hale getirdi. Ayrıca bu işlemlerin yapılması sırasında stajyer öğrencilerin katılımı ile bitki üretimi, ata tohumu fide yetiştiriciliği, tohum üretimi, budama ve ilaçlama eğitimleri de hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Hecinler Katı Atık Tesisi mevkiinde topraksız tarım çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında da 570 adet çilek fidesi hazırlandı.

108 saatlik eğitimler tamamlandı

Tarım Akademisi eğitim çalışmaları kapsamında Arıcılık ve Mantar Yetiştiriciliği Kursu'na katılan toplam 77 kursiyere iki kurs kapsamında toplam 108 saat teorik ve pratik eğitim verildi. Kursiyerlere derslerin sonunda katılım belgeleri verildi.

Bereketli topraklarda tarım akademisinin izleri

Düzce'de hiçbir arazinin atıl kalmaması için çalışan Tarım Akademisi ata tohumu yetiştirmek üzere 1 dönüm sera ile 5 dönüm arazide gerekli hazırlıkları tamamlayarak ata tohumu yetiştiriciliğine devam etti. Bu kapsamda Koçaş Patlıcan, Topak Patlıcan, Kamber Biber, Sarayönü Kıl Biber, Çifteler Biber, Çanakkale Domates ve Ayşe Kadın Fasulye çeşitlerinde toplamda 20 bin adet tohum yetiştirildi. Tohumların 15 bin adedi 6 dönüm arazide toprak ile buluşturuldu. 5 bin adet ata tohumu mahalle toplantılarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca 20 dönüm arazide silajlık mısır ekimi bu yıl da tamamlandı. - DÜZCE