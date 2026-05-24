Düzce Valiliği\'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Düzce Valiliği, Bolu, Karabük çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat uyarısı yaptı. Yağışların bugün 13.00 ile 23.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; 24 Mayıs 2026 Pazar günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu, Karabük çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışların bugün 13.00 ile 23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. - DÜZCE