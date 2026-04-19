Düziçi\'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Düziçi ilçesinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçedeki derelerin debisi yükselirken, bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalara neden olan yağışta sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - OSMANİYE