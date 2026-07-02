Edirne'de Depozito Yönetim Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de Depozito Yönetim Sistemi Tanıtıldı

02.07.2026 09:03
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Edirne'de düzenlenen törenle Depozito Yönetim Sistemi ve Sayma Doğrulama Merkezi tanıtıldı. Vatandaşlar, plastik, cam ve metal ambalajları iade ederek her biri için 1 TL kazanacak; sistem çevre koruma ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacak.

Depozito Yönetim Sistemi Ulusal Entegrasyon Süreci ve Edirne Sayma Doğrulama Merkezi Tanıtım Programı, Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Edirne'de toplanan atıkların ayrıştırılacağı Tayakadın köyü mevkiinde yer alan Türkiye Çevre Ajansı'na bağlı Sayma Doğrulama Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında sistemin çalışma şekli tanıtıldı ve tesisin hayırlı olması dilenerek dua edildi. Programda, DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) sistemi kamuoyuna tanıtılarak, Türkiye'de geri dönüşüm alanında başlatılan yeni uygulamanın önemi anlatıldı.

Düzenlenen programa kamu kurumlarının temsilcileri, sektör paydaşları ve davetliler katıldı. Program kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'nin işleyişi hakkında bilgi verilirken, vatandaşların kullanacağı DOA uygulamasıyla cam, plastik ve metal içecek ambalajlarının depozito karşılığında iade edilerek yeniden ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Tanıtımı yapılan Edirne Sayma Doğrulama Merkezi'nin, toplanan depozitolu ambalajların ayrıştırılması, sayılması ve doğrulanması süreçlerinde önemli görev üstleneceği belirtildi. Sistemin hem doğanın korunmasına hem de sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

"Herkesin hassasiyetle yaklaştığı bir proje"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde sıfır atık noktasında ülke genelinde büyük bir yol kat edildiğini söyledi. Bu tür projelerin dünyada örnek gösterildiğini belirten Vali Sezer, "Bugün özellikle depozitosu olan ambalajlar noktasında önemli bir proje hayata geçirildi. Tüm tüketicileri ilgilendiren ve aynı zamanda da çevre bilinci olan herkesin hassasiyetle yaklaştığı bir proje. Hem sıfır atığı değerlendireceğiz hem de oradan bir gelir elde edecekleri bir sistem oluşturuldu. Edirne'de ilk etapta Migros, A101 ve BİM olmak üzere 3 noktada açılışı yapıldı. Bu noktada hem kamu kurumlarımızın hem de vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte geri dönüşüm oranlarının artacağı, doğal kaynakların korunacağını ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunulacağı belirtilerek vatandaşlar depozitolu ambalajları sisteme kazandırmaya davet edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde vatandaşlar iade ettikleri her depozitolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajın karşılığında 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

Edirne Merkez'de Metehan A101, Migros Alper Yazoğlu, BİM (Emel Özgür Şubaşıay Lisesi karşısında iade noktaları bulunuyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Plastik, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Edirne'de Depozito Yönetim Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

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