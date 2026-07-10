Edirne'de Keçi Banyosu Eğlencesi - Son Dakika
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Edirne'de Keçi Banyosu Eğlencesi

Edirne\'de Keçi Banyosu Eğlencesi
10.07.2026 15:51
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Edirne'de iş adamı, sıcaktan bunalan keçisini banyoda şampuanla yıkayarak sosyal medyada ilgi topladı.

Edirne'de bunaltıcı sıcakların etkisini artırdığı bu günlerde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. İş adamı Mustafa Altunhan, sıcaktan bunalan keçisini serinletmek ve rahatlatmak için evinin banyosunda şampuanla yıkadı.

Banyoda büyük bir özenle keçisini yıkayan Altunhan'ın, hayvanıyla yaptığı esprili konuşmalar izleyenleri gülümsetti. Keçisini köpürterek yıkayan Altunhan, "Çocuklarımı bile böyle yıkamadım. Şanslı keçi bak, seni evin banyosunda yıkıyorum" sözleriyle hem çevresindekilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Sıcaktan bunalan keçinin banyoda oldukça sakin durduğu ve suyun tadını çıkardığı anlar dikkat çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, Altunhan'ın hayvan sevgisini takdir ederken, esprili tavırları da paylaşımın ilgi görmesini sağladı.

Sıcak havaların sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkilediğini hatırlatan bu görüntüler, yazın bunaltıcı günlerinde yüzleri güldüren anlardan biri olarak kayıtlara geçti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de Keçi Banyosu Eğlencesi - Son Dakika

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