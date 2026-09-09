Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı takıldı - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı takıldı

Edirne\'de Meriç Nehri\'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı takıldı
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Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir yayın balığı takıldı. Sudan çıkarılan balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bu boyuttaki balıkların yakalanması bölgedeki balıkçılığın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

Meriç Nehri'nde balıkçılık yapan vatandaşların ağlarına dev bir yayın balığı takıldı. Sudan çıkarılan balığın uzunluğu ölçüldüğünde 2 metre 45 santimetre olduğu belirlendi.

Dev yayın balığını gören vatandaşlar şaşırırken, balığın görüntüleri de büyük ilgi gördü. Meriç Nehri'nde zaman zaman bu boyutlara ulaşan yayın balıklarının yakalanması, bölgedeki balıkçılığın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı takıldı - Son Dakika
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