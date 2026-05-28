Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

28.05.2026 17:23
Edirne'de etkili sağanak, 1. Murat Mahallesi'nde iş yerlerini su bastı; esnaf tahliye yapmaya çalıştı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle 1. Murat Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Mahalle sakinleri ise bölgede her yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığını belirterek altyapı sorununun çözülmesini istedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
