Meriç Nehri taştı, sular yollara ulaştı

05.04.2026 21:33  Güncelleme: 21:39
Edirne'deki etkili yağışlar, Meriç Nehri'nin debisinin yükselmesine yol açtı. Taşkın suları, Elçili-Uzunköprü yoluna ulaştı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, vatandaşları dere ve nehir kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Edirne'de etkili olan yağışlar, Meriç Nehri'nin debisinin yükselmesine sebep oldu. Taşkın suları, Elçili- Uzunköprü yoluna kadar ulaştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Meriç Nehri'nin taşması sonucu nehir suları, Elçili-Uzunköprü yoluna ulaştı. Tarım arazileri de sular altında kaldı. Küplü ve Subaşı bölgelerinde ise yağış nedeniyle onarımı yapılan seddelerden yollara su gelmeye başladı. Bu durum, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilerken, bazı yolların geçici olarak riskli hale geldiği bildirildi.

Yetkililerden uyarılar ve çalışmalar

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri, taşkın bölgesinde izleme ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, su seviyesindeki artışın devam edebileceğini vurgulayarak, vatandaşları dere ve nehir kenarlarına yaklaşmamaları, araçlarını yüksek bölgelerde park etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Öte yandan, tarım alanlarında zarar gören ürünlerin tespitine yönelik çalışmaların başladığı, ilgili kurumların çiftçilere destek sağlamak için koordineli bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde de bölge genelinde sağanak yağışların etkili olabileceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Meriç Nehri, Uzunköprü, Edirne, Tarım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
