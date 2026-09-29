Edirne Meriç'teki Küplü'de sulama kanalında mahsur balıklar göletlere bırakıldı - Son Dakika
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Edirne Meriç'teki Küplü'de sulama kanalında mahsur balıklar göletlere bırakıldı

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Edirne Meriç\'teki Küplü\'de sulama kanalında mahsur balıklar göletlere bırakıldı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör olta balıkçıları ve doğaseverlerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan balıklar, Dernek Başkanı İbrahim Arıcı ve üyelerince Küplü'deki göletlere taşınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör olta balıkçıları ve doğaseverler tarafından kurtarılarak göletlere bırakıldı.

Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları fark ederek çalışma başlattı. Ekipler tarafından kanallardan özenle toplanan balıklar, Küplü'de bulunan göletlere taşınarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yapılan çalışmayla balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal ortamlarına yeniden kazandırılması sağlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne Meriç'teki Küplü'de sulama kanalında mahsur balıklar göletlere bırakıldı - Son Dakika
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