Efeler\'de düğün alanlarında temizlik çalışması

Efeler Belediyesi ekipleri, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan düğün salonları ve açık düğün alanlarında temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirerek vatandaşların özel günlerini daha hijyenik ve konforlu ortamlarda geçirmesi için hazırlık yaptı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir görünüme kavuşması için gece gündüz görev yapan ekipler, yaz aylarında artan düğün, nişan ve özel gün organizasyonlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların en mutlu günlerine ev sahipliği yapan düğün salonları ve açık düğün alanlarında temizlik çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Eğrikavak, Alanlı, Konuklu ve Baltaköy Mahallelerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında düğün salonları ve düğün alanları detaylı şekilde süpürülürken, ardından yıkama işlemleri de yapılarak alanlar hijyenik hale getirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşların cemiyetlerini daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Efeler Belediyesi, sadece kent merkezinde değil kırsal mahallelerde de hizmetlerini eşit ve kesintisiz şekilde sürdürerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, daha temiz ve hijyenik düğün alanlarında en özel günlerini kutlama imkanı bulduklarını belirterek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile görev yapan belediye personeline teşekkür etti. - AYDIN