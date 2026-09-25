Efeler Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, uymayanlara ihtarname verdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kantinleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek ve satışı yasal olarak yasaklanan malzemeler ile ürünler tek tek incelendi. Ekipler, raflarda ve depolarda yer alan gıda maddelerinin son tüketim tarihlerini büyük bir dikkatle kontrol ederek gıda zehirlenmelerinin ve sağlık risklerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Kantinlerin mutfak bölümleri, hazırlık tezgahları, ekipmanlar ve genel kullanım alanları, halk sağlığı kurallarına uygunluk açısından gözden geçirildi. Ayrıca, öğrenci ve velilerin ekonomik mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla işletmelerdeki fiyat tarifeleri ve etiketler de zabıta ekiplerince detaylıca incelendi.

Yapılan kontroller neticesinde, belirlenen hijyen, gıda güvenliği ve mevzuat kurallarına uymadığı tespit edilen bazı işletmelere ihtarname düzenlendi. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmesi hususunda işletmecilere gerekli ikaz ve uyarılarda bulundu. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, ihtar alan işletmelerin çok kısa süre içinde yeniden kontrolden geçirileceğini ve kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.