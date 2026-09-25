Efeler Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, uymayanlara ihtarname verdi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, uymayanlara ihtarname verdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, uymayanlara ihtarname verdi.
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, çocukların sağlıklı gıdaya ulaşması için ilçedeki okul kantinlerini denetledi. Denetimde son tüketim tarihi, hijyen, yasaklı ürün ve fiyat etiketleri incelendi; kurallara uymayan işletmelere ihtarname düzenlendi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kantinleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek ve satışı yasal olarak yasaklanan malzemeler ile ürünler tek tek incelendi. Ekipler, raflarda ve depolarda yer alan gıda maddelerinin son tüketim tarihlerini büyük bir dikkatle kontrol ederek gıda zehirlenmelerinin ve sağlık risklerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Kantinlerin mutfak bölümleri, hazırlık tezgahları, ekipmanlar ve genel kullanım alanları, halk sağlığı kurallarına uygunluk açısından gözden geçirildi. Ayrıca, öğrenci ve velilerin ekonomik mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla işletmelerdeki fiyat tarifeleri ve etiketler de zabıta ekiplerince detaylıca incelendi.

Yapılan kontroller neticesinde, belirlenen hijyen, gıda güvenliği ve mevzuat kurallarına uymadığı tespit edilen bazı işletmelere ihtarname düzenlendi. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmesi hususunda işletmecilere gerekli ikaz ve uyarılarda bulundu. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, ihtar alan işletmelerin çok kısa süre içinde yeniden kontrolden geçirileceğini ve kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Kaynak: İHA
BelediyeZabıtaEfelerEğitimGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 730 liraya aldı Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
12:29
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşirelerden birine müebbet, diğerine ise...
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşirelerden birine müebbet, diğerine ise...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:47:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, uymayanlara ihtarname verdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei