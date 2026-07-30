Efeler Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi, Gazipaşa İlkokulu çevresinde yürüttüğü yol yenileme çalışmasıyla öğrenciler ve vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşları, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1918 Sokak ile Meşrutiyet Mahallesi 2079 Sokak'ın kesişiminde yürütülen çalışmalarda, kullanım ömrünü tamamlayan kilit parke taşları sökülerek yenileriyle değiştiriliyor. Gazipaşa İlkokulu'na ulaşımın sağlandığı güzergahta gerçekleştirilen çalışmalarla öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor. Mahalle sakinleri ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti.