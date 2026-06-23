Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı.
İlçede modern bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla, Eğil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 2. etap makine ekipman dağıtım programı düzenlendi. 30 üreticiye destek sağlanırken, 26 adet çapa makinesi, 6 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 3 adet budama makası üreticilere teslim edildi. Eğil Belediyesi ise üreticilere yüzde 25 hibe desteği sağlayarak tarımsal üretimin güçlenmesine katkıda bulundu. Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, üreticilere hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Çevre › Diyarbakır'da çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?