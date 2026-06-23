Diyarbakır\'da çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı.

İlçede modern bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla, Eğil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 2. etap makine ekipman dağıtım programı düzenlendi. 30 üreticiye destek sağlanırken, 26 adet çapa makinesi, 6 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 3 adet budama makası üreticilere teslim edildi. Eğil Belediyesi ise üreticilere yüzde 25 hibe desteği sağlayarak tarımsal üretimin güçlenmesine katkıda bulundu. Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, üreticilere hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. - DİYARBAKIR