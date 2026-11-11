Eğirdir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 300 sedir fidanı dikildi - Son Dakika
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Eğirdir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 300 sedir fidanı dikildi

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Eğirdir\'de Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 300 sedir fidanı dikildi
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Eğirdir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bin metrekarelik alana 300 sedir fidanı dikildi. Eğirdir İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce Sevinçbey köyü Beşevler mevkisinde düzenlenen etkinliğe protokol üyeleri, öğrenciler, orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinlikleri kapsamında Eğirdir'de de etkinlik düzenlendi. Eğirdir İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Dünyaya Barış, Geleceğe Nefes" temasıyla düzenlenen etkinlik, Sevinçbey köyü Beşevler mevkisinde gerçekleştirildi. Doğaya katkı sağlamak, orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, toplam 5 bin metrekarelik alana 300 adet sedir fidanı dikildi. Etkinlikte bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler, orman teşkilatı çalışanları ve vatandaşlar, fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi.

Fidan dikim etkinliğine Eğirdir Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın hem doğaya hem de gelecek nesillere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Karakülah, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca bugüne değil, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek doğanın korunması ve orman varlığının artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Etkinlikte Eğirdir Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başta olmak üzere etkinliğe katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti. Özenle hazırlanan alanlara dikilen 300 sedir fidanının kökleri toprakla buluşturulurken, fidanlara ilk can suları da verildi.

Kaynak: İHA
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