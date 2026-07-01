Eğirdir Gölü'nde Su Ürünleri Denetimi

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve yasal düzenlemelere uyulmasının sağlanması amacıyla 1 Temmuz 2026 tarihinde Eğirdir Gölü'nde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında gölde faaliyet gösteren balıkçıların ruhsat ve diğer resmi evrakları kontrol edilirken, avlanan su ürünleri ile kullanılan av araç ve gereçleri de ilgili mevzuat çerçevesinde incelendi. Ekipler, avcılık faaliyetlerinin yasal kurallara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini titizlikle denetledi.

Saha çalışmaları kapsamında ayrıca Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne ait kerevit alım noktasında da incelemelerde bulunuldu. Denetimde, kerevit alım süreci ve kayıt işlemleri kontrol edilerek yürürlükteki mevzuata uygunluk değerlendirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Eğirdir Gölü'nün su ürünleri potansiyelinin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için balıkçıların yasal düzenlemelere uymalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - ISPARTA