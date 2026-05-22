Elazığ\'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ