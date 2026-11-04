Elazığ Ağın'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve kayıt yapıyor - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve kayıt yapıyor

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Elazığ Ağın\'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve kayıt yapıyor
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve kayıt amacıyla işletmelerde aşılama ve sağlık taraması yapıyor. Ekipler işletme bazlı denetimlerde yetiştiricilere hastalıklara karşı önlemleri de anlatıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvanların kayıt altına alınması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvanların kayıt altına alınması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayvancılık işletmelerinde aşılama, kayıt altına alma ve sağlık taramaları gerçekleştiriliyor.

İşletme bazlı yapılan denetim, kontrol ve aşılama faaliyetleriyle yetiştiricilerle birebir iletişim kuran ekipler, hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor. Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefleyen çalışmalarla, ilçede daha sağlıklı sürüler ve daha güçlü bir hayvancılık altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Ağın'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve kayıt yapıyor - Son Dakika
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