Elazığ'da organik tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Arıcak ilçesinde 10 üreticiye 800 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 2026 yılında kabul edilen "Elazığ İlinde Organik Trabzon Hurması Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde fidan dağıtım programı gerçekleştirildi. Elazığ'da ilk kez organik Trabzon hurması yetiştiriciliğinin başlatılmasını hedefleyen proje çerçevesinde, Arıcak ilçesinde 10 üreticiye toplam 800 adet Trabzon hurması fidanı teslim edildi.

Toplam 366 bin 240 TL bütçeye sahip projenin yüzde 75 oranında bakanlık katkısıyla desteklendiği bildirildi. Üreticilere fidan desteğinin yanı sıra kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin de sunulacağı aktarıldı.