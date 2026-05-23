Elazığ\'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından; her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların rahat, huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmeleri amacıyla merkezde bulunan camilerle tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, camilerin iç bölümleri buharlı makinelerle temizlendi, halılar gül suyu ile yıkandı. Sadece iç mekanlarla sınırlı kalmayan ekipler, cami çevrelerinde de kapsamlı bir süpürme ve yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da cami avluları ve abdest alma alanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından cami bahçelerindeki oturma alanları, şadırvanlar ve abdest alma alanları titizlikle dezenfekte edilerek bayrama hazır hale getirildi. - ELAZIĞ