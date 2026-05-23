Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik

Elazığ\'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik
23.05.2026 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde merkez ve tarihi Harput Mahallesi'ndeki camilerde buharlı temizlik, halı yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından; her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların rahat, huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmeleri amacıyla merkezde bulunan camilerle tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, camilerin iç bölümleri buharlı makinelerle temizlendi, halılar gül suyu ile yıkandı. Sadece iç mekanlarla sınırlı kalmayan ekipler, cami çevrelerinde de kapsamlı bir süpürme ve yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da cami avluları ve abdest alma alanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından cami bahçelerindeki oturma alanları, şadırvanlar ve abdest alma alanları titizlikle dezenfekte edilerek bayrama hazır hale getirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elazığ, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
11:04
Paraya para demiyor Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.