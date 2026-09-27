Elazığ Çağlar\'da kedi, kilide vurulan ipi çekerek kapıyı açıp içeri girdi

Elazığ Çağlar'da kedi, kilide vurulan ipi çekerek kapıyı açıp içeri girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde bir kedi, kilide vurulan ipi çekerek kapalı kapıyı açmayı başardı ve içeri girdi. Kedinin kapıyı açıp eve giriş anları, ev sahibinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Elazığ'da bir kedi, kapı koluna asılan ipi çekerek kapıyı açtı ve içeri girdi. O anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Çağlar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki bir kedi evin içine girmeye çalıştı. Kapının kapalı olmasını fark eden kedi, kapının açılması için kilide vurulan ipi çekmeye başladı. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan kedi daha sonra kapıyı açarak içeri girdi. O anlar ise, ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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