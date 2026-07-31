Elazığ'da 4 Ton Çöp Toplandı
Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışmasında 4 ton çöp topladı. Duyarlılık çağrısı yapıldı.
Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 4 ton çöp toplandı.
Elazığ'da İl Özel İdaresi tarafından Pertek Feribot İskelesi güzergahında temizlik çalışması yapıldı. 10 personel ve 3 araçla gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasında, 4 ton çöp toplandı.
Ekipler, vatandaşların çöpleri etrafa atmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.
Kaynak: İHA
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