Elazığ’da anız yangını
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Köprüdere köyü'de henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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