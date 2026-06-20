Elazığ'ın Palu ilçesinde arı kolonisi akasya ağıcının dalında oğul verdi. Ağırlıktan dal eğilirken arıcı Murat Kaya, arıları kovana aldı.
Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arılar akasya ağacının dalında oğul verdi. Arıların yoğun şekilde konduğu ağacın dalının aşağı doğru eğildiğini gören arı sahibi Murat Karakaya, ilk bakışta ağacı kurumuş sandı. Ağaca yaklaştığında ise dalların binlerce arıyla kaplandığını fark eden Karakaya, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Kaya, ardından arıları kovana aldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Elazığ'da Arı Kolonisi Oğul Verdi - Son Dakika
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