Elazığ'da Av Denetimleri: 3 Bin Metre Ağ Ele Geçirildi
Elazığ'da Av Denetimleri: 3 Bin Metre Ağ Ele Geçirildi

18.05.2026 14:35
Elazığ'da av yasağı denetimlerinde 3 bin 90 metre ağ ve 150 av aracına el konuldu, 4.5 ton balık serbest bırakıldı.

Elazığ'da süren av yasağı kapsamında ekipler tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 90 metre ağ, 9 adet ığrıp ve 150 adet çeşitli av aracına el kondu.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından sazangiller av yasağı döneminde il genelinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Keban ilçesinde yapılan denetimlerde toplam 3 bin 90 metre ağ, 9 adet ığrıp ve 150 adet çeşitli av aracına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Denetimlerde ele geçirilen 7 bin 500 kilogram balığın ise 4 bin 500 kilogramının canlı olarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

