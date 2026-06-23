Elazığ'da bir apartmanın baca boşluğuna düşen yavru kedi, günler süren mahrumiyetin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, kent merkezindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın baca kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli alana bırakıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Baca boşluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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