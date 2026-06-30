Elazığ\'da belediye ekiplerinin, temizlik mesaisi sürüyor

Elazığ'da belediye ekipleri tarafından kent genelindeki temizlik faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rutin temizlik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, Hicret Mahallesi'nde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmasını da tamamladı. Bu kapsamda vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi için ekipler, mahalledeki ana arterler, sokaklar ve caddelerde süpürme, yıkama ve çöp toplama çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalle genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasının yanı sıra çöp konteynerlerinde bakım ve boyama işlemleri de titizlikle yapıldı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışmalar vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunuyor. Vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarında vakit geçirmeleri hedeflenirken, kent genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli periyotlarla sürdürüleceği" ifade edildi. - ELAZIĞ