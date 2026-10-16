Elazığ\'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da gökyüzündeki bulut kümesinin içinde peş peşe şimşekler çaktı. Bu anlar vatandaşların dikkatini çekerken cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, vatandaşların dikkatini çekti. Bulutların arasında peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir hareketlilik oluşturdu.
Özellikle bulut kümesinin içerisinde meydana gelen şimşekler, gökyüzünü zaman zaman aydınlatırken ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Doğal olayın dikkat çeken anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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