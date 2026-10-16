Elazığ'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da gökyüzündeki bulut kümesinin içinde peş peşe şimşekler çaktı. Bu anlar vatandaşların dikkatini çekerken cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da gökyüzünde oluşan bulut kümesinin içerisinde çakan şimşekler, vatandaşların dikkatini çekti. Bulutların arasında peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir hareketlilik oluşturdu.

Özellikle bulut kümesinin içerisinde meydana gelen şimşekler, gökyüzünü zaman zaman aydınlatırken ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Doğal olayın dikkat çeken anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHava DurumuElazığGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
YENİ Partili Hazal Koç’tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin’e duygusal veda YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e duygusal veda
Semih Şentürk’ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Bartın’da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı Bartın'da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı
00:42
Italiano’dan Orkun Kökçü’nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
00:33
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
00:22
İlk kez devlet bakanı Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı olduITC’li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor
İlk kez devlet bakanı Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı olduITC'li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor
00:07
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
22:50
Eşref Saral’a silahlı saldırı
Eşref Saral'a silahlı saldırı
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 02:03:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da bulut içinde çakan şimşekler cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei