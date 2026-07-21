Elazığ\'da dağlık alanda yangın paniği

Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan dağlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ