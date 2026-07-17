Elazığ'da Depozito İade Cihazlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Elazığ'da Depozito İade Cihazlarına Yoğun İlgi

Elazığ\'da Depozito İade Cihazlarına Yoğun İlgi
17.07.2026 10:57
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Elazığ'da hizmete giren depozito iade cihazları, 9,630 atık madde geri dönüşümüne katkı sağladı.

Elazığ'da hizmete giren depozito iade cihazları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başladı. Sistem kapsamında üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve metal içecek ambalajları depozito iade cihazları aracılığıyla toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturan sistemle, ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasının önüne geçilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Elazığ'da hizmete giren depozito iade cihazlarını kullanan vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterdi. Kurulduğu günden itibaren kentte 9 bin 630 atık madde geri dönüşüme kazandırılırken uygulamanın ise 940 kullanıcı tarafından telefona yüklendiği bildirildi.

"Sıfır Atık Projesi ulusal bazda ses getirmiş bir projedir"

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak sadece yaşanabilir kentler ve güvenli yapılar oluşturmakla kalmıyoruz, yaşanabilir bir dünya da oluşturmaya çalışıyoruz. Sıfır Atık Projesi ulusal bazda ses getirmiş bir projedir. 2017 yılında başladığımız bir proje ve dünyaya örnek olmuş projedir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bu makine, sıfır atık projesinin devamı diyebiliriz. Yeni bir renk katmaya çalıştık. Sıfır Atık Projesi'nin amacı, atıkları azaltmak, israfı önlemek ve çevreyi korumak amacıyla geliştirdiğimiz projeydi. Bu makine de bu projenin bir parçasıdır. Plastik, cam ve alüminyum atıklar günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu. Bunları tekrar doğaya kazandırmak ve çevreye zararını azaltmak veya önlemek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır. Bir plastik şişenin doğada çözülmesi ortalama 450 yıl, bir alüminyum 200-500 yıl arasında ve camın ise literatürlerde 1 milyon yıl kadar doğada çözülme süresi var. Bunları kullanarak ekonomiye kazandırabiliriz. Bu makine sayesinde bunu hedefliyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren ilimizde kullanmaya başladık" dedi.

"Vatandaşlar poşetler ve çuvallarla getiriyor"

Kentte 17 noktada makinenin olduğunu aktaran Önalan, "Bunlar, 10 ilçede 1'er tane, 1 tane il müdürlüğümüzde geriye kalan makinelerimiz de insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde bulunmaktadır. Bu makinaya attığınız her şişe için cep telefonu uygulamasına 1 TL yüklenmekte. Türkiye genelinde 15 milyonu atığı bir şekilde bu makinalara atmış bulunuyoruz. İlimizde ise dün akşam itibariyle 9 bin 630 tane atık malzeme makinelere vatandaşlar tarafından yüklendi. 940 tane kullanıcı da bu uygulamayı telefonuna yükledi. Vatandaşlarımız oldukça yoğun bir talep gösteriyor. Dışarı da plastik şişeleri toplayan çocukları gördüğümüz zaman mutlu oluyorum. En azından yeni nesillere bunu aşılayabilmek çok güzel. Vatandaşlar poşetlerle ve çuvallarla getiriyorlar. Bazen küçük kıvılcımlar büyük başlangıçlara vesile olabiliyor. Bu küçük kıvılcımlarla daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da Depozito İade Cihazlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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