Elazığ'da Gigant Alabalık Yakalandı
Amatör balıkçı Tugay Polat, Keban Baraj Gölü'nde 5,5 kg alabalık yakaladı.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat oltayla 5,5 kilogram ağırlığında alabalık yakaladı.
Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan amatör balıkçı Tugay Polat'ın oltasına takılan büyük alabalık, kısa süren mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı. Yakalanan balık, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekti.
Tugay Polat 5,5 kilo gelen alabalığı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
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