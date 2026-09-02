Elazığ\'da Gübre ve Tüp Bayileri Denetlendi

Elazığ'da faaliyet gösteren gübre dağıtıcıları ile tüp bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Defterdarlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekibince El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında, kentte faaliyet gösteren gübre dağıtıcıları ile tüp bayilerine yönelik aylık denetimler gerçekleştirildi. Komisyon tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili iş yerleri mevzuat kapsamında kontrol edildi.

Gübre dağıtıcılarına yönelik kontrollerde, gübrelerin kayıt ve izlenebilirliğine ilişkin hususlar da denetlendi. Gübre Takip Sistemi (GTS) ile gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği sağlandığı aktarıldı.

EYP ile mücadele kapsamında risk oluşturabilecek malzemelerin kontrolü ve amacı dışında kullanımının önlenmesine yönelik denetimlerin, ilgili kurumların koordinasyonuyla düzenli olarak sürdüğü bildirildi.