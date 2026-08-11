Elazığ'da Gündüz Sıcak, Gece Rüzgar
Elazığ'da gündüz bunaltıcı sıcaklıklar varken, gece etkili kuvvetli rüzgar yaşandı.
Elazığ'da gündüz etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kent genelinde gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak hava etkisini gösterirken, gece saatlerinde hava bir anda değişti. Kuvvetli rüzgar, kent merkezinde ve bazı bölgelerde etkili oldu.
Kaynak: İHA
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