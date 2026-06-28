Elazığ\'da İlk Arpa Hasadı Başladı

Elazığ'ın tarım arazilerinde yılın ilk arpa hasadı başladı. Bu yıl yüksek rekolte bekleyen çiftçiler, yağışlarla birlikte tarım arazilerinde çıkan otlardan dolayı istenen rekolteyi yakalayamadı.

Elazığ'da hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçer döverler tarlalara girmeye başladı. Bu çerçevede merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bulunan güney cepheli 400 dönümlük alanda arpa hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası verimin yüksek olmasını bekleyen çiftçiler, ekili alanlarda çıkan otların yoğun olmasından dolayı rekoltede kayıp yaşadıklarını belirtti.

Yılın ilk arpa hasadının başladığını aktaran Ahmet Gündüz, "Aşırı yağışlardan dolayı verimde düşüklük var. Geçen seneye oranla rekolteyi daha fazla bekliyorduk fakat geçen seneyi tutmadı. Benim yaklaşık 400 dönüm arazim var. 2 gündür arpanın hasadına başladım. Aşağı alan iyiydi fakat üst tarafta bulunan alanda otlardan dolayı sıkıntımız var. Burada zaten kuru tarım yapıyoruz. Sulu tarım yapamıyoruz. Sabah saat 05.00'da kalkıyoruz. Akşam 21.00'a kadar hasat yapıyoruz. Hasadı iyi bekliyorduk fakat yonca denen yaban otu, bütün planlarımızı alt üst etti. Fazla yağmur da ekinlere yaramadı. Geçen seneki rekolteyi yakalarsak bizden iyisi yok" dedi.

Arazilerinin güney cephede olmasından dolayı Elazığ'da ilk hasadı kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Hakkı Arslan, "Bu da bizlere çok güzel bir mutluluk veriyor. Elazığ'daki ilk hasadı güney cepheli arazilerimizden gerçekleştiriyoruz. Bu seneki yağan yağışların aşırı olması nedeniyle arazilerimizden beklenen rekolte istenilen verime ulaşamadı. Sabah gün aydınlandığında biçerleri çalıştırarak hasada başlıyoruz. Gün batımına kadar biçerler çalışarak hasada devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ