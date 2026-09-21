Elazığ\'da Kalealtı-1 Barajı\'nda biyoçeşitlilik ve balık stoku araştırması sürüyor

Elazığ'da Kalealtı-1 Barajı'nda biyoçeşitlilik ve balık stoku araştırması sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile özel sektör iş birliğinde yürütülen Kalealtı-1 Barajı ve HES projesinin saha çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla biyoçeşitlilik ve balık stokları belirlenip su kaynaklarının etkin değerlendirilmesine katkı sağlanacak.
Elazığ'da Kalealtı-1 Barajı ve HES Biyoçeşitlilik ve Stok Tahmini projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile özel sektör iş birliğinde yürütülen "Kalealtı-1 Barajı ve HES Biyoçeşitlilik ve Stok Tahmini" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor. Proje ile Kalealtı-1 Barajı ve HES bölgesindeki sucul ekosistemin mevcut durumunun ortaya konulması, biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve balık stoklarının tahmin edilmesine yönelik araştırmalar yapılması hedefleniyor.
Çalışmalar kapsamında sucul ekosistemde bulunan canlı çeşitliliğinin belirlenmesi ve balık popülasyonlarının mevcut durumunun ortaya çıkarılması amaçlanırken, elde edilecek veriler bölgedeki su kaynaklarının ve su ürünleri varlığının daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacak.
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