Elazığ'da Kavurucu Sıcaklar Sokakları Boş Bıraktı - Son Dakika
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Elazığ'da Kavurucu Sıcaklar Sokakları Boş Bıraktı

Elazığ\'da Kavurucu Sıcaklar Sokakları Boş Bıraktı
03.07.2026 12:51
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Aşırı sıcaklar nedeniyle Elazığ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, vatandaşlar dışarı çıkmadı.

Elazığ'da etkisini arttıran kavurucu sıcaklardan dolayı kentin en işlek noktaları boş kaldı.

Elazığ'da etkisini artıran aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Özellikle öğle saatlerinde normal günlerde yoğunluğun yaşandığı cadde, park ve meydanlar büyük ölçüde boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalıştı. Esnaf da sıcak hava nedeniyle yaya trafiğinde belirgin bir azalma yaşandığını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da Kavurucu Sıcaklar Sokakları Boş Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kavurucu Sıcaklar Sokakları Boş Bıraktı - Son Dakika
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