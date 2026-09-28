Elazığ\'da Keban Baraj Gölü\'nde balıkçı, 25 ve 30 kiloluk iki turna yakaladı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı, 25 ve 30 kiloluk iki turna yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde oltayla yakalanan iki dev turna balığı, büyüklükleriyle dikkat çekti. Balıkçı İhsan Ulucan'ın yakaladığı turnalardan birinin yaklaşık 25, diğerinin 30 kilo olduğu belirtildi ve balıklar göldeki popülasyonun zenginliğini ortaya koydu.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde oltayla yakalanan turnalar dikkat çekti.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan tarafından oltayla yakalanan iki dev turna balığı dikkat çekti. Ulucan'ın yakaladığı turnalardan birinin yaklaşık 25 kilo, diğerinin ise 30 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken balıklar, göldeki balık popülasyonunun zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?