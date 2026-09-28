Elazığ\'da Keban Baraj Gölü\'nde balıkçı, 25 ve 30 kiloluk iki turna yakaladı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde oltayla yakalanan turnalar dikkat çekti.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan tarafından oltayla yakalanan iki dev turna balığı dikkat çekti. Ulucan'ın yakaladığı turnalardan birinin yaklaşık 25 kilo, diğerinin ise 30 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken balıklar, göldeki balık popülasyonunun zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.